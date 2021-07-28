Незадолго до анонса в сеть утекли циферблаты и интерфейс «умных» часов Samsung Galaxy Watch 4

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Незадолго до анонса в сеть утекли циферблаты и интерфейс «умных» часов Samsung Galaxy Watch 4Выглядит достаточно интересно
11 августа от Samsung ждут большой презентации — Galaxy Unpacked. В рамках неё компания представит не только сразу два складных смартфона Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3, но, по всей видимости, и смарт-часы — Galaxy Watch 4.
Незадолго до мероприятия, в сети появились анимированные изображения, демонстрирующие, как будут выглядеть некоторые элементы интерфейса грядущей новинки. XDA-Developers пишет, что в подборке, помимо системного меню, можно разглядеть и виртуальные циферблаты часов.
Отметим, что Galaxy Watch 4 могут стать первым носимым гаджетом, который получит обновлённую Wear OS, созданную в сотрудничестве с Google. Анонс программного обеспечения, напомним, состоялось в рамках открытия конференции Google I/O 2021 ранее в мае.