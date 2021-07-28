Незадолго до анонса в сеть утекли циферблаты и интерфейс «умных» часов Samsung Galaxy Watch 4

Выглядит достаточно интересно

11 августа от Samsung ждут большой презентации — Galaxy Unpacked. В рамках неё компания представит не только сразу два складных смартфона Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3, но, по всей видимости, и смарт-часы — Galaxy Watch 4.