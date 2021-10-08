Незадолго до анонса в сеть утекли фото «умных» часов Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro и GTS 3

GTS 3, в свою очередь, получит 1,75 дюймовый AMOLED-экран с разрешением 390 х 450 пикселей, в то время как Pro-версии приписывают 1,45 дюймовый экран.

Во всех часах можно будет увидеть поддержку 150 режимов тренировок, поддержку круглосуточного мониторинга SpO2 и пульса, интегрированный громкоговоритель, большой объем памяти и модули Wi-Fi и Bluetooth 5.1.

Сообщается, что Amazfit GTS 3 оценили в 205 долларов, GTR 3 — в 215, а GTR 3 Pro— в 225.