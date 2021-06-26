Незадолго до анонса в сети появились официальные рендеры «умных» часов Samsung Galaxy Watch 4

Как видим, Samsung Galaxy Watch 4 будет продаваться в розовом, черном, зеленом и серебряном варианте. Согласно ранее опубликованным данным, часы представят в двух размерах — 40 и 44 мм. Им приписывают наличие адаптеров Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 5.0+LE, гироскопа, акселерометра, компаса, датчика SpO2. Также ожидается, что новинка сможет измерять процент жира в теле.