Незадолго до анонса в сети появились официальные рендеры «умных» часов Samsung Galaxy Watch 4

Наука и технологии
Сегодня в 10:16
Незадолго до анонса в сети появились официальные рендеры «умных» часов Samsung Galaxy Watch 4Представят их 28 июня
Напомним, что анонс новых “умных” часов Samsung Galaxy Watch 4 состоится уже 28 июня. Однако увидеть внешность и ознакомиться со всеми расцветками новинки можно уже сейчас.
Инсайдеры поделились официальными изображениям “умных” часов незадолго до анонса. Так, по опубликованным рендерам видно, что Galaxy Watch 4 получат металлический корпус с двумя прямоугольными кнопками. На тыльной стороне, в свою очередь, можно заметить датчик ЧСС.
Как видим, Samsung Galaxy Watch 4 будет продаваться в розовом, черном, зеленом и серебряном варианте. Согласно ранее опубликованным данным, часы представят в двух размерах — 40 и 44 мм. Им приписывают наличие адаптеров Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 5.0+LE, гироскопа, акселерометра, компаса, датчика SpO2. Также ожидается, что новинка сможет измерять процент жира в теле.