Незаметные сердечные аритмии увеличивают риск смерти, показало исследование

Фибрилляция предсердий, при которой сердце бьется нерегулярно и быстро, является наиболее распространенной формой аритмии. Несмотря на серьезность заболевания, многие люди не подозревают о его наличии, отмечает доктор Род Пассман, старший автор исследования.

Исследование сосредоточилось на подострых формах фибрилляции предсердий, выявленных с помощью имплантируемых кардиостимуляторов и дефибрилляторов, которые пациенты могли не ощущать. Анализ данных более 20 000 человек показал, что даже кратковременные эпизоды фибрилляции предсердий увеличивают риск смертности на 29%, а при продолжительных эпизодах риск возрастает до 39%.

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