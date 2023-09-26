Незапланированное отцовство оказалось причиной депрессии у мужчин

Свежее исследование показало, что незапланированное отцовство может оказывать долгосрочное негативное воздействие на психическое здоровье мужчин.

По данным специалистов, почти половина всех будущих родителей сталкиваются с нежелательной беременностью. В большинстве случаев последствия такой беременности изучались с точки зрения матерей, но учёные из Австралия решили восполнить этот пробел.

В ходе исследования было проанализировано 23 работы, в которых участвовали 8085 мужчин из разных стран.

Специалисты выяснили, что риск возникновения проблем с психическим здоровьем у мужчин, столкнувшихся с незапланированным отцовством, был в два раза выше по сравнению с теми, кто планировал рождение ребёнка.

Это касалось не только депрессии, но и других психических расстройств.

Интересно, что такое воздействие на психику мужчин сохранялось в течение года после рождения ребёнка, независимо от того, были ли у них другие дети.

Исследователи пришли к выводу, что незапланированная беременность может означать для мужчины потерю контроля над ситуацией, что и вызывает психологические проблемы.