Независимость стоит дорого: во сколько России обойдётся создание собственных чипов

Сообщается, что для этих целей придётся инвестировать от 400 до 500 млрд рублей до 2030 года. При этом эксперты уточнили, что инвестиции должны приходиться преимущественно на капитальные затраты, усовершенствование существующих производственных площадок, а также на создание новых линий по производству.

Всё это приведёт к развитию отрасли на базовом уровне. А это, в свою очередь, позволит создать фундамент для перехода на более современные технологические процессы, отказавшись по итогу от какого-либо импорта.