NFC-версия новейшего фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 появится за пределами Китая

Сейчас же, судя по всему, китайский техногигант Xiaomi планирует запуск продаж Mi Band 6 NFC и за пределами родины. Об этом рассказали журналисты издания Gizmochina. В частности, согласно обнародованным данным, “умный” браслет прошел этап сертификации в Италии.

Это, в свою очередь, говорит о том, что Mi Band 6 NFC наконец выходит и на европейский рынок. Сперва компания может начать продажи гаджета в Италии, а в последствии и в других странах. Станет ли доступной для россиян модификации браслета с модулем NFC— на данный момент неизвестно.