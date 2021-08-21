NFC-версия новейшего фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 появится за пределами Китая

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NFC-версия новейшего фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 появится за пределами КитаяОжидается выход на европейском рынке
Напомним, что анонс Mi Band 6 состоялся еще в марте текущего года, и с тех пор NFC-версия гаджета оставалась эксклюзивной для китайского рынка.
Сейчас же, судя по всему, китайский техногигант Xiaomi планирует запуск продаж Mi Band 6 NFC и за пределами родины. Об этом рассказали журналисты издания Gizmochina. В частности, согласно обнародованным данным, “умный” браслет прошел этап сертификации в Италии.
Это, в свою очередь, говорит о том, что Mi Band 6 NFC наконец выходит и на европейский рынок. Сперва компания может начать продажи гаджета в Италии, а в последствии и в других странах. Станет ли доступной для россиян модификации браслета с модулем NFC— на данный момент неизвестно.