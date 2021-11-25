NFT стало главным словом 2021 года

Если брать определение этого слова по версии самого словаря, то оно означает «уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне и используемый для регистрации прав собственности на такие активы, как произведение искусства или предмет коллекционирования».

При этом боролись с NFT за звание «главного» в 2021 году такие выражения как «дважды вакцинированный» (double-vaxxed) и «гибридный режим работы» (hybrid working). Последнее всё чаще встречается в связи с тем, что люди, после пика пандемии COVID-19, стали постепенно выходить в офисы на несколько дней в неделю, сменив тем самым исключительно удалённый режим работы.

Напомним, что ранее Оксфордский словарь признал слово vax («вакцина, «вакцинировать») главным в 2021 году.