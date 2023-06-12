Ни разу не кофе: врач назвала лучший напиток для завтрака

Ни разу не кофе: врач назвала лучший напиток для завтракаВот это поворот
Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала пить на завтрак чай, в то время как кофе лучше оставить на обед.
По словам специалиста, чай является натуральным источником важных элементов, таких как катехины, танины и антиоксиданты. В зелёном чае также содержится L-теанин, который стимулирует умственную деятельность, а танин противодействует патогенной микрофлоре во рту.
Соломатина не рекомендует пить кофе натощак, поскольку он стимулирует выработку желудочного сока и может раздражать слизистую оболочку.
Диетолог также уточнила, что пить кофе между приёмами пищи полезно, поскольку это обеспечивает организм антиоксидантами и стимулирует обмен веществ.
Она также советует отдать предпочтение сыру вместо колбасы, поскольку колбаса содержит много жира, соли и нитрита натрия, который добавляется для окрашивания продукта. Однако сыр не должен быть слишком солёным.