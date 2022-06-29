Ни разу не самый быстрый: Россия оказалась лишь на 85 месте в мире по скорости мобильного интернета

При этом в основу материала легли измерения, проведённые сотнями миллионов людей с помощью непосредственно самого сервиса SpeedTest. Оказалось, что Россия занимает всего лишь 85 место со средним результатом в 21,21 Мбит/сек.

С нашей страной по соседству расположились Армения, Сальвадор, Чили, Тунис и Украина. Они обогнали Россию, также как это сделали Ирак, Иран, Того, ЮАР, Косово и Молдова.

В числе лидеров по скорости мобильного интернета оказались такие страны как Норвегия, ОАЭ и Катар. Всего в рейтинг попала 141 страна.