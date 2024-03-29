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Наука и технологии
Опубликовано 29 марта 2024, 15:05
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Ничего хорошего: в США коровы начали заражаться птичьим гриппом

Но животных смогли спасти
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что в стране впервые зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, из-за которого в мире погибли миллионы диких и домашних птиц. Но вспышка, о которой идёт речь, зафиксирована в среде крупного рогатого скота (КРС).
Ничего хорошего: в США коровы начали заражаться птичьим гриппом

© Ferra.ru

На четырёх молочных фермах произошла вспышка птичьего гриппа среди домашних коров. Ранее передача инфекции от птицы к крупному скоту не наблюдалась, но уже были случаи заражения домашних коз, что говорит об адаптации вируса к межвидовой передаче, что не сулит ничего хорошего.

Также ветеринары обнаружили дополнительные свидетельства того, что грипп H5N1 заражает КРС. Около трёх недель назад у молочных коров на нескольких фермах в штатах Техас, Канзас и Нью-Мексико появились странные симптомы, которые напоминали простуду. Животные были вялыми, безразличными к еде, стали давать очень мало молока, которое к тому же стало густым и бесцветным.

Этот натолкнуло и фермеров, и соответствующие службы на мысли о более серьёзном заболевании, что подтвердили анализы крови и другие исследования.

Однако, учитывая, что вирус был «пойман» по большому счёту в латентный период, не только усугубление состояния больных животных, но и широкое распространение H5N1 удалось предотвратить.

Как отмечается в пресс-релизе Минсельхоза США, коров удалось спасти, ни одно животное не умерло. Более того, все особи должны поправиться в течение 7-10 дней.

Источник:N+1
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#животные
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#сша
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#Птичий грипп