Ничего нового: в 2025 году Google сосредоточится на масштабировании своего ИИ

Опубликовано 02 января 2025, 01:301 мин.
Ничего нового: в 2025 году Google сосредоточится на масштабировании своего ИИИз-за сильной конкуренции
Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил о планах компании в новом году, которые включают масштабирование ИИ Gemini для потребителей.
Пичаи подчеркнул, что Google сталкивается с конкуренцией от Perplexity и OpenAI, поэтому компания «хочет усилить свой искусственный интеллект, чтобы переосмыслить веб-поиск». Google также подверглась пристальному вниманию регулирующих органов.
В своём выступлении Пичаи подчеркнул важность 2025 года и нужду в ускорении работы компании. Он заявил, что Google должна сосредоточиться на раскрытии преимуществ технологии и решении реальных проблем пользователей. Компания также планирует представить новые функции искусственного интеллекта и обновление в первой половине следующего года для проекта Project Astra — модель ИИ Google, анализирующая звук, изображение и текст в режиме реального времени.