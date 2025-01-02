Ничего нового: в 2025 году Google сосредоточится на масштабировании своего ИИ

Пичаи подчеркнул, что Google сталкивается с конкуренцией от Perplexity и OpenAI, поэтому компания «хочет усилить свой искусственный интеллект, чтобы переосмыслить веб-поиск». Google также подверглась пристальному вниманию регулирующих органов.

В своём выступлении Пичаи подчеркнул важность 2025 года и нужду в ускорении работы компании. Он заявил, что Google должна сосредоточиться на раскрытии преимуществ технологии и решении реальных проблем пользователей. Компания также планирует представить новые функции искусственного интеллекта и обновление в первой половине следующего года для проекта Project Astra — модель ИИ Google, анализирующая звук, изображение и текст в режиме реального времени.