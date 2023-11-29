Ничего страшного не произошло: Китай впервые отправил тяжелые аккумуляторы самолетом в Европу

Аккумуляторы были отправлены с аэропорта Хуаху в провинции Хубэй и успешно доставлены в аэропорт Франкфурта в Германии.

Это первый случай, когда крупные литиевые аккумуляторы, произведенные в Китае, экспортировались по воздуху.

Для этого потребовалось получение специального разрешения A99 от соответствующего управления гражданской авиации, а также проведение ряда тестов на безопасность перевозки литиевых батарей и упаковки, а также утверждение соответствующей документации.

Каждый аккумуляторный блок весом около 300 кг был тщательно подготовлен для соответствия требованиям безопасности авиаперевозок. В частности, аккумуляторы нагревались при полной зарядке для оценки их безопасности в экстремальных условиях работы.

Компания BYD не раскрыла масштаб поставки и личность покупателя, но аналитики предполагают, что получателем может быть немецкий завод Tesla.