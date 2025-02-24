Нидерландская технологическая компания покинет Европу из-за строгих ИИ-правил

По его словам, Европа не предоставляет нужных условий для инноваций в эру искусственного интеллекта (ИИ). Вис подчеркнул, что европейские правила могут помешать быстрому развитию технологий в глобальной экономике, которая стремительно движется в сторону ИИ. В дальнейшем операции Bird будут сосредоточены в Нью-Йорке, Сингапуре и Дубае.

Компания Bird, ранее известная как Message Bird, была основана в Амстердаме в 2011 году. Она конкурирует с американской Twilio, предоставляя бизнесам решения для управления коммуникациями с клиентами через различные цифровые каналы, включая сообщения, электронную почту и видеопрограммы. Bird также разработала платформу на базе ИИ, которая автоматизирует бизнес-операции.