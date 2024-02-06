Нидерланды могут полностью запретить Meta* из-за проблем с безопасностью данных

Правительство уже давно вело переговоры с американской компанией, но к каким бы то ни было договорённостям стороны так и не пришли. Опасения и претензии к Meta вызваны практикой обработки и хранения данных, но вопросы безопасности пока остаются без ответа.

В связи с этим правительство готово пойти на крайний шаг и полностью запретить в стране Facebook и, судя по всему, любую деятельность материнской компании на территории Нидерландов. В настоящее время правительство направило запрос на получение рекомендаций от государственного Управления по защите данных. Как только данные будут получены, власти примут окончательное решение.

«В 2017 году Управление по защите данных Нидерландов обнаружило, что Facebook нарушает закон о конфиденциальности в двух областях: информировании пользователей и обработке конфиденциальных данных», — прокомментировала ситуацию статс-секретарь Министерства внутренних дел и по делам королевства Нидерландов Александра ван Хуффелен.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.