Нидерланды ослабили контроль над Nexperia для урегулирования спора

Распоряжение, введенное в конце сентября с ссылкой на закон времен Холодной войны, предоставляло голландским властям право вмешиваться в управление Nexperia на год. Причиной стали опасения, что действия китайского владельца компании, Wingtech Technology Co., могут навредить критически важному производителю. Nexperia является последним в Европе производителем устаревших, но необходимых для автопрома и электроники чипов. В ответ Китай ввел экспортные ограничения на компоненты с завода Nexperia в Гуандуне.

Министр пояснил, что основанием для приостановки послужили решения суда в Амстердаме, а также появившийся «осторожный оптимизм» относительно восстановления поставок. Несмотря на это, за компанией сохраняется обязанность информировать правительство о переводе производственных ресурсов или интеллектуальной собственности. В Wingtech призвали к полной отмене распоряжения и отказу от поддержки судебного дела против основателя компании.