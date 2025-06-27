Нидерланды вложат 70 миллионов евро в строительство ИИ-фабрики

Проект также предусматривает дополнительное финансирование. Правительство подало заявку на получение еще 70 миллионов евро из бюджета Европейского союза. Если средства будут одобрены, общая сумма из государственных и европейских источников составит 140 миллионов евро.

Помимо этого, региональные власти провинции Гронинген планируют внести в проект еще 60 миллионов евро. Таким образом, при полной поддержке со стороны ЕС совокупное финансирование может достичь 200 миллионов евро.

Новая фабрика займется разработкой передовых решений в области искусственного интеллекта и их внедрением в промышленность.