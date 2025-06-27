Наука и технологии
Опубликовано 27 июня 2025, 22:08
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Нидерланды вложат 70 миллионов евро в строительство ИИ-фабрики

Проект реализуют в городе Гронинген на севере страны
Власти Нидерландов объявили о выделении 70 миллионов евро на создание центра по разработке и внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Объект разместят в северной части страны — в городе Гронинген.
Нидерланды вложат 70 миллионов евро в строительство ИИ-фабрики

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Проект также предусматривает дополнительное финансирование. Правительство подало заявку на получение еще 70 миллионов евро из бюджета Европейского союза. Если средства будут одобрены, общая сумма из государственных и европейских источников составит 140 миллионов евро.

Помимо этого, региональные власти провинции Гронинген планируют внести в проект еще 60 миллионов евро. Таким образом, при полной поддержке со стороны ЕС совокупное финансирование может достичь 200 миллионов евро.

Новая фабрика займется разработкой передовых решений в области искусственного интеллекта и их внедрением в промышленность.