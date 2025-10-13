Наука и технологии
Опубликовано 13 октября 2025, 17:05
1 мин.

Нидерланды забрали под контроль китайского производителя чипов

Власти опасаются утечки технологий в Китай
Правительство Нидерландов взяло под свой контроль компанию Nexperia, одного из крупнейших производителей микрочипов в Европе. Такое решение связано с опасениями, что важные технологии могут попасть к её китайской материнской компании Wingtech.
Министерство экономики страны назвало этот шаг исключительным и объяснило его «серьёзными управленческими нарушениями» внутри компании. Теперь власти смогут приостанавливать или отменять решения руководства, если они сочтут их угрозой для национальной и европейской технологической безопасности. При этом производственная деятельность Nexperia продолжится в обычном режиме.

Wingtech заявила, что рассматривает возможность юридических действий и рассчитывает на поддержку китайского правительства. После объявления о вмешательстве нидерландских властей акции компании в Шанхае упали почти на 10%.

Суд Амстердама ранее отстранил председателя совета директоров Nexperia Чжана Сюэчжэна, а на его место назначен независимый представитель, не связанный с Китаем.

