Нидерланды забрали под контроль китайского производителя чипов

Министерство экономики страны назвало этот шаг исключительным и объяснило его «серьёзными управленческими нарушениями» внутри компании. Теперь власти смогут приостанавливать или отменять решения руководства, если они сочтут их угрозой для национальной и европейской технологической безопасности. При этом производственная деятельность Nexperia продолжится в обычном режиме.

Wingtech заявила, что рассматривает возможность юридических действий и рассчитывает на поддержку китайского правительства. После объявления о вмешательстве нидерландских властей акции компании в Шанхае упали почти на 10%.

Суд Амстердама ранее отстранил председателя совета директоров Nexperia Чжана Сюэчжэна, а на его место назначен независимый представитель, не связанный с Китаем.