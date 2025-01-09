Нидерланды заключили соглашение с Nvidia для создания ИИ-центра

Предполагается, что новый центр станет домом для суперкомпьютера, способного значительно продвинуть исследования и разработки в области искусственного интеллекта. В прошлом году Нидерланды выделили 204,5 миллиона евро (около 210 миллионов долларов) на инвестиции в искусственный интеллект и планируют использовать субсидии ЕС для дальнейшего развития.

Министр экономики Нидерландов Дирк Бельярс заявил, что соглашение с Nvidia значительно увеличивает шансы на успешную реализацию проекта, однако не уточнил подробности сделки. Он отметил, что конкуренция в этой сфере велика, и что многие страны стремятся заполучить передовые технологии.