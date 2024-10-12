Наука и технологии
Опубликовано 12 октября 2024, 17:15
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Нидерланды заменят всё «умные» светофоры из-за уязвимости

Эксперты говорят о потенциальной трагедии
Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов отреагировало на исследование инженера по информационной безопасности Алвина Пеппельса из голландской компании Cyber Seals, касающееся безопасности установленных по всей стране «умных» светофоров.
Нидерланды заменят всё «умные» светофоры из-за уязвимости
© Niels Baars / Unsplash

Пеппельс выступил в качестве «белого» хакера и доказал, не вдаваясь в подробности для СМИ, что все без исключения «умные» светофоры в стране могут быть взломаны на расстоянии нескольких километров посредством радиосигнала. Нидерландские «умные» светофоры оптимизируют дорожный трафик для большего комфорта и безопасности всех участников дорожного движения. Они управляются системой, называемой «пресечением сигнала светофора», использующейся прежде всего для остановки конфликтующего транспорта и пропуска машин экстренных служб.

Пеппельс объяснил, что описанная им опасность не относится непосредственно к светофорам просто потому, что ещё ни разу не эксплуатировалась. Но при желании взломать такую радиосистему можно достаточно легко.

Потенциальная уязвимость в светофорах заключается в том, что они работают на основании технологии программно-определяемого радио для передачи команд на пульты управления, расположенные рядом со светофорами. Для сведущих людей взломать такие устройства не составит особого труда. Эксплойт подключается к аварийному радиосигналу, используемому машинами скорой помощи и пожарными машинами, чтобы заставить светофоры загореться зелёным, чтобы они могли легко проехать через перекрёстки в случае чрезвычайных ситуаций.

И самое страшное, что при взломе можно создать хаос на дорогах, особенно опасны в это отношении перекрёстки. Пеппельс смоделировал возможные ситуации, взломав тестовые светофоры с помощью специально им разработанной системы. И сделал это «одним нажатием кнопки».

Объясняя возможные решения, эксперт отметил, что обеспечить безопасность «умных» светофоров по всей стране — большое и сложное дело, усложняемое тем, что системы «пресечения сигнала светофора» являются весьма устаревшими. Поэтому власти пошли на полную замену светофоров. Но этот потребует серьёзных ресурсов и времени, так как это «десятки тысяч» устройств.