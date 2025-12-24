Нигерия начала переговоры с Google о строительстве нового подводного кабеля

Власти хотят создать дополнительный канал связи с Европой. В настоящее время интернет-трафик Нигерии проходит по кабелям, проложенным по одному маршруту, что создает риск единой точки отказа. Представитель Google подтвердил продвинутую стадию переговоров.

Африка регулярно сталкивается с перебоями в работе интернета из-за повреждения инфраструктуры подводных кабелей. При этом спрос на надежный доступ к современным технологиям, включая искусственный интеллект и облачные сервисы, на континенте растет.

Нигерия также обсуждает инвестиции в цифровую инфраструктуру с другими технологическими гигантами.