Никак не успокоятся: Twitter перестал нанимать сотрудников после увольнения двух руководителей

Бейкпур находился в отпуске по уходу за ребёнком и внезапно получил письмо от гендиректора Twitter Парага Агравала с просьбой уволиться. После этого и Фальк сразу же сообщил о своём уходе. При этом обе вакантные должности займёт вице-президент по продуктам Twitter Джей Салливан.

Судя по внутреннему письму директора компании, увольнения происходят на фоне сложной макроэкономической ситуации. Начнут увольнять и других сотрудников, но Агравал пообещал, что значительных сокращений не будет.