Никак не успокоятся: Twitter перестал нанимать сотрудников после увольнения двух руководителей

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Никак не успокоятся: Twitter перестал нанимать сотрудников после увольнения двух руководителейИз-за экономических трудностей
Как стало известно, в Twitter произошли два крупных увольнения: из компании ушли директор по работе с потребителями Кайвон Бейкпур и директор по управлению доходами Брюс Фальк.
Бейкпур находился в отпуске по уходу за ребёнком и внезапно получил письмо от гендиректора Twitter Парага Агравала с просьбой уволиться. После этого и Фальк сразу же сообщил о своём уходе. При этом обе вакантные должности займёт вице-президент по продуктам Twitter Джей Салливан.
Судя по внутреннему письму директора компании, увольнения происходят на фоне сложной макроэкономической ситуации. Начнут увольнять и других сотрудников, но Агравал пообещал, что значительных сокращений не будет.