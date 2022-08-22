Никаких Apple Watch вместе с iPhone: Apple перенесла анонс новых «умных» часов

В нём нашлось место приятной неожиданности — iPhone 14 mini, который инсайдеры и общественность похоронили чуть ли не с выходом актуальной мини-версии смартфона. В то же время в список не попали «умные» часы компании.

Сообщается, что Apple и вправду не покажет новые Apple Watch в рамках онлайн-мероприятия 7 сентября. Под Apple Watch Series 8, обновлённые Apple Watch SE и премиальные Apple Watch Pro будет выделена отдельная презентация, которая пройдёт чуточку позднее.

Пока что неизвестно, когда именно состоится анонс носимой электроники бренда. Вероятно, где-нибудь в октябре-ноябре. Возможно даже, вместе с новым поколением MacBook Pro на M2.