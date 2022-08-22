Никаких Apple Watch вместе с iPhone: Apple перенесла анонс новых «умных» часов

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Никаких Apple Watch вместе с iPhone: Apple перенесла анонс новых «умных» часовВпервые за несколько лет часы идут отдельно от смартфонов
Накануне в Сети появился список устройств, которые Apple представит на грядущей сентябрьской презентации.
В нём нашлось место приятной неожиданности — iPhone 14 mini, который инсайдеры и общественность похоронили чуть ли не с выходом актуальной мини-версии смартфона. В то же время в список не попали «умные» часы компании.
Сообщается, что Apple и вправду не покажет новые Apple Watch в рамках онлайн-мероприятия 7 сентября. Под Apple Watch Series 8, обновлённые Apple Watch SE и премиальные Apple Watch Pro будет выделена отдельная презентация, которая пройдёт чуточку позднее.
Пока что неизвестно, когда именно состоится анонс носимой электроники бренда. Вероятно, где-нибудь в октябре-ноябре. Возможно даже, вместе с новым поколением MacBook Pro на M2.