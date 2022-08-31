Никаких больше уколов: учёные создали новый препарат от диабета

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Никаких больше уколов: учёные создали новый препарат от диабетаКоторый достаточно лишь рассосать
В Сети появилась информация о крайне перспективной разработке учёных из Университета Британской Колумбии. Они изобрели препарат против инсулинозависимого диабета применять который можно перорально.
Таким образом, свежее средство избавляет пациентов от необходимости делать инъекции инсулина перед каждым приёмом пищи.
Новая разработка стала реально в результате повышения специалистами скорости абсорбции инсулина из таблеток. Больным диабетом достаточно лишь держать препарат во рту между десной и слизистой оболочкой щек.
Из прочих достижений экспертов можно отметить то, что теперь инсулин высвобождается за 30-120 минут вместо прежних 2-4 часов.
Представитель группы учёных, ответственных за свежее изобретение, заявил, что их препарат «улучшит качество жизни миллионов диабетиков во всём мире». Речь идёт в первую очередь о тех, кто вынужден делать себе инъекции инсулина по несколько раз в день.