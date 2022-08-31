Никаких больше уколов: учёные создали новый препарат от диабета

Таким образом, свежее средство избавляет пациентов от необходимости делать инъекции инсулина перед каждым приёмом пищи.

Новая разработка стала реально в результате повышения специалистами скорости абсорбции инсулина из таблеток. Больным диабетом достаточно лишь держать препарат во рту между десной и слизистой оболочкой щек.

Из прочих достижений экспертов можно отметить то, что теперь инсулин высвобождается за 30-120 минут вместо прежних 2-4 часов.

Представитель группы учёных, ответственных за свежее изобретение, заявил, что их препарат «улучшит качество жизни миллионов диабетиков во всём мире». Речь идёт в первую очередь о тех, кто вынужден делать себе инъекции инсулина по несколько раз в день.