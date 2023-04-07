Никаких машинистов: в ближайшие годы московское метро станет беспилотным

23:34, 07 апреля 2023
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Никаких машинистов: в ближайшие годы московское метро станет беспилотнымЭто может произойти через 5–10 лет
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции рассказал о том, что московские метропоезда могут стать беспилотными.
Фото: Wallpaperjam.com
Для этого нужно решить все вопросы безопасности, и, помимо технологического прогресса, нужно учитывать экономическую эффективность. Кроме того, на повестке не стоит задача убрать из метро машинистов.
По мнению Ликсутова, московское метро может перейти на беспилотный режим через 5–10 лет.
У нас свой диапазон радиочастотный, который позволит нам в будущем использовать диапазон в метро, перейти к технологиям беспилотного управления. Моё мнение, что для этого примерно срок примерно 5-10 лет.
Максим Ликсутов
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта