Никаких машинистов: в ближайшие годы московское метро станет беспилотным

Для этого нужно решить все вопросы безопасности, и, помимо технологического прогресса, нужно учитывать экономическую эффективность. Кроме того, на повестке не стоит задача убрать из метро машинистов.

По мнению Ликсутова, московское метро может перейти на беспилотный режим через 5–10 лет.