Никаких «отправлено с iPhone» от руководителей Samsung: Twitter начнёт скрывать тип устройства в постах

Как и все последние анонсы, этот был сделан через официальный Twitter-аккаунт самого Маска.

Мы, наконец, перестанем указывать, с какого устройства был написан твит (пустая трата экранного пространства и вычислений) под каждым твитом. Илон Маск

Стоит отметить, что такое незначительное на первый взгляд изменение может заметно повлиять на крупнейшие бренды. Как минимум, они больше не будут позориться, публикуя анонс флагманских устройств и мероприятий, используя девайсы конкурентов.

Напомним, что в начале 2021 года в Сети стал сверхпопулярным промах Samsung — официальный Twitter-аккаунт бренда опубликовал пост, в котором напоминал о скором Samsung Unpacked. Правда, сделан этот твит был не с какого-нибудь Galaxy S20, а с iPhone.