Никакого анализа мозга: учёные создали тест крови для точного определения болезни Альцгеймера

На сегодняшний день для диагностики данного недуга врачи часто используют сочетание визуализации мозга и анализа клеток. Причём для последнего требуется люмбальная или спинномозговая пункция для забора образца спинномозговой жидкости.

Есть также методы, использующие МРТ, но они могут быть дорогими и малодоступными. Хотя существующие анализы крови могут выявить аномальное количество белка тау, они не столь эффективны для выявления признаков нейродегенерации, связанной с болезнью Альцгеймера.

Новая же разработка учёных, созданная в результате исследования 600 пациентов, может стать более дешёвой, безопасной и простой альтернативой для диагностики и мониторинга заболевания.