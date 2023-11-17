Никакого повышения любителям удалёнки: у Amazon новые правила

Согласно информации, опубликованной на сайте Insider, нововведение было доведено до менеджеров в октябре текущего года.

Новое правило гласит, что сотрудники, претендующие на повышение, должны следовать корпоративной политике возврата в офис, то есть присутствовать на рабочем месте не менее трех раз в неделю.

В противном случае для продвижения по карьерной лестнице потребуется одобрение вице-президента компании.

Это решение вызвало недовольство среди сотрудников Amazon. Ранее в этом году более 30 тыс работников техногиганта подписали петицию, выступая против новых правил.

Однако руководство компании не учло их мнение. Генеральный директор Amazon Энди Джесси открыто заявил, что те, кто не согласен с нововведениями, всегда могут уйти по собственному желанию.