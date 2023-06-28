Наука и технологии
08:35, 28 июня 2023
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Nike анонсировала куртку, реагирующую на пот

Купить можно будет уже в июле

Компания Nike представила инновационную умную куртку Aerogami.

Она реагирует на пот человека, что позволяет ей использовать фирменную систему вентиляции, адаптирующуся к владельцу.

По данным Digital Trends, Aerogami может буквально взаимодействовать с телом человека и распознавать моменты, когда становится жарко.

Так, как только на коже появляется пот, мельчайшие вентиляционные отверстия на поверхности куртки автоматически открываются, обеспечивая лучшую циркуляцию воздуха через материал.

Nike анонсировала куртку, реагирующую на пот
Digital Trends

И после того, как вентиляция выполнит свою задачу, куртка возвращается к своему первоначальному состоянию.

Эта удивительная возможность Aerogami достигнута благодаря специальной влагочувствительной плёнке, которая нанесена на вентиляционные отверстия. Она способна сжиматься и разжиматься в зависимости от влажности.

Сообщается, что старт продаж женской версии «куртки будущего» запланирован уже на июль 2023 года.

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