Nike анонсировала куртку, реагирующую на пот

И после того, как вентиляция выполнит свою задачу, куртка возвращается к своему первоначальному состоянию.

Эта удивительная возможность Aerogami достигнута благодаря специальной влагочувствительной плёнке, которая нанесена на вентиляционные отверстия. Она способна сжиматься и разжиматься в зависимости от влажности.

Сообщается, что старт продаж женской версии «куртки будущего» запланирован уже на июль 2023 года.