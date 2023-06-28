Nike анонсировала куртку, реагирующую на пот

Nike анонсировала куртку, реагирующую на потКупить можно будет уже в июле
Компания Nike представила инновационную умную куртку Aerogami.
Она реагирует на пот человека, что позволяет ей использовать фирменную систему вентиляции, адаптирующуся к владельцу.
По данным Digital Trends, Aerogami может буквально взаимодействовать с телом человека и распознавать моменты, когда становится жарко.
Так, как только на коже появляется пот, мельчайшие вентиляционные отверстия на поверхности куртки автоматически открываются, обеспечивая лучшую циркуляцию воздуха через материал.
И после того, как вентиляция выполнит свою задачу, куртка возвращается к своему первоначальному состоянию.
Эта удивительная возможность Aerogami достигнута благодаря специальной влагочувствительной плёнке, которая нанесена на вентиляционные отверстия. Она способна сжиматься и разжиматься в зависимости от влажности.
Сообщается, что старт продаж женской версии «куртки будущего» запланирован уже на июль 2023 года.