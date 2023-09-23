Nike начала торговать ношеными кроссовками для защиты экологии

17:08, 23 сентября 2023
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Nike начала торговать ношеными кроссовками для защиты экологииСо скидкой в 50% от изначальной цены
Производитель спортивной обуви и одежды Nike запустил программу зашиты экологии Move to Zero, в рамках которой фирменный интернет-магазин Nike Refurbished принимает ношеные кроссовки для дальнейшей продажи со скидкой в 50% от изначальной цены.
Сотрудники интернет-магазина принимают обувь и в случае необходимости чистят вручную и восстанавливают внешний вид. Обувь оценивается по трём параметрам: «Как новые», «Слегка изношенные» и «С небольшими дефектами».
«Как новые» — кроссовки фактически выглядят новыми, находятся почти в идеальном состоянии; «Слегка изношенные» — имеют минимальные дефекты, лёгкие потёртости, незначительные повреждения; «С небольшими дефектами» — видны небольшие пятна, некоторые дефекты, выцветшие места.