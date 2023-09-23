Nike начала торговать ношеными кроссовками для защиты экологии

Со скидкой в 50% от изначальной цены

Производитель спортивной обуви и одежды Nike запустил программу зашиты экологии Move to Zero, в рамках которой фирменный интернет-магазин Nike Refurbished принимает ношеные кроссовки для дальнейшей продажи со скидкой в 50% от изначальной цены.