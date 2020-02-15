Nike представила новые "умные" кроссовки, способные шнуроваться самостоятельно

Представители компании рассказали, что новые кроссовки представляют из себя улучшенную версию Adapt BB, которые поступили в продажу еще в прошлом году. Как и предшественник, новинка сможет сама зашнуроваться, причем будет возможность затягивать шнуровку как туже, так и слабее. По словам самой Nike, обувь рассчитана в первую очередь на баскетболистов, в связи с чем компания приняла решение начать продажу новинки в США 16 февраля — в тот самый день, когда в стране пройдет Матч всех звезд NBA 2020. Стоимость Adapt BB 2.0 составляет 400 долларов, что чуточку, но все же дороже, чем прошлое поколение.

Что интересно, кроссовки, как и первое поколение, можно подключить к официальному приложению на смартфоне при помощи Bluetooth. Там уже можно будет регулировать множество параметров обуви, такие как цвет, плотность шнуровки, а также подстроить их посадку так, чтобы вашей стопе было максимально удобно в обуви.