Nike снимет с производства кроссовки с автоматической шнуровкой

С 6 августа владельцы кроссовок больше не смогут управлять шнуровкой и подсветкой с помощью смартфона. В распоряжении носителя останутся физические кнопки. Посредством кнопок пользователь сможет включать и выключать «умную» систему кроссовок: проверять состояние аккумулятора, управлять шнуровкой, затягивая или ослабляя шнурки, либо сохранять предустановленные настройки.

Приложения для управления кроссовками больше не будут работать ни на каких устройствах. Кроме того, будущие обновления iOS могут критично повлиять на функциональность уже установленного приложения для iPhone.

Adapt BB — коммерческое продолжение линейки Nike Mag, выпущенной в 2011 году и посвящённой второй части трилогии «Назад в будущее». Стоимость Adapt BB — $350.