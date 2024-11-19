Nike впервые напечатала кроссовки на 3D-принтере

Новые кроссовки Nike называются Air Max 1000 и вдохновлены моделью 1987 года Air Max 1 — первыми кроссовками Nike с воздушной подушкой в пятке. В кроссовках, напечатанных на 3D-принтере, также в пятку встроена воздушная подушка, но сделанная не на принтере.

Остальная часть кроссовок напечатана методом сочетания слоёв разной плотности и текстуры. По словам представителя Nike, в кроссовках реализован контурный дизайн, который невозможно сделать традиционным способом — только на принтере.

Подошва кроссовок остается жёсткой, а верхняя часть гибкая и растягивается под любую стопу, поэтому надевать обувь можно без шнурков.