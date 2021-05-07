Nike выпустила кроссовки с дизайном в стиле PlayStation 5

Отмечается, что новые кроссовки, созданные Sony и Nike, являются баскетбольными. Они выполнены в уникальном стиле и расцветке, подобной консоли PlayStation 5. Помимо прочего в создании данной модели принял участие игрок команды NBA Пол Джордж.

“Как и консоль PlayStation 5, PG 5 — это моя платформа для перехода на качественно новый уровень. Я не мог упустить возможность объединить эти два элемента в партнерстве с PlayStation. Дизайнеры Nike и Sony, в том числе Юджин Морисава – художник и создатель дизайна консоли PS5, – тесно сотрудничали, чтобы воплотить в жизнь дух моей игры и уникальный дизайн PS5”, — поделился Джордж.

Продавать кроссовки модели PG 5 начнут уже 14 мая. Их оценили в 120 долларов или около 8,9 тыс рублей.