Никогда такого не было: Bitcoin впервые в истории стоит больше $90 000

По итогам торгов, стоимость криптовалюты достигла пика в $91 886.52, а к концу дня остановилась на уровне около $90 875.

Это крупнейший ценовой скачок за всю историю Bitcoin, вызвавший волну прогнозов аналитиков о возможном достижении отметки в $100 000 в ближайшее время.

С начала 2024 года Bitcoin более чем удвоил свою цену, а за последние два дня курс вырос почти на $10 000.

Капитализация всех монет в обращении превысила $1.78 трлн. Эксперты связывают текущий рост стоимости с макроэкономическими показателями из США, где инфляция в октябре увеличилась на 0.2% и составила 2.6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями рынка и было воспринято как позитивный знак для инвесторов.

В топ-100 криптовалют по капитализации лидером стал Peanut the Squirrel (PNUT), подорожавший более чем на 250% за сутки.