Nikon представила камеру, которая снимает «шедевр» нажатием одной кнопки

Одной из ключевых функций устройства стала кнопка Picture Control, позволяющая выбирать из 31 пресета, таких как Denim, Toy Camera и Carbon, чтобы создавать снимки и видео, готовые к публикации в соцсетях.

Камера также поддерживает скачивание «рецептов обработки» из облачного сервиса Nikon Imaging Cloud, что даёт пользователю возможность тонко настраивать параметры цвета и яркости.