Nikon разработала систему, которая предупреждает о приближении родов у коров

Система, созданная для фермы с примерно 100 коровами, сочетает в себе камеру наблюдения и ИИ-систему. Она использует специализированное приложение для смартфона, которое отправляет оповещение, когда приближается время родов, позволяя фермерам вовремя прийти на помощь.

Nikon начала обучение ИИ осенью 2021 года и в феврале 2023 года провела тестирование концепции на четырех фермах в юго-западной Японии. Система распознает признаки, предшествующие родам у беременных коров, такие как увеличение активности и начало выхода амниотического пузыря телёнка.

Система, по словам владельца одной из животноводческих ферм, успешно справляется со своей задачей.