Никто и не сомневался: генеративный ИИ через 10 лет начнёт приносить владельцам баснословную прибыль

В 2023 году прибыль вырастет до $192 млрд, это будет доход от цифровой рекламы моделей ИИ, таких как ChatGPT, а также от ИИ-серверов — до $134 млрд. Ожидается, что среднегодовой рост рынка ИИ составит 42%.

Сообщается, что темпы роста будут обеспечены увеличивающимся спросом на рекламу, инфраструктуру для обучения нейросетей, гаджеты с ИИ. Флагманами производства и основными получателями прибыли станут Nvidia, Microsoft, Google, Amazon.