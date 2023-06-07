Никто и не сомневался: генеративный ИИ через 10 лет начнёт приносить владельцам баснословную прибыль

14:45, 07 июня 2023
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Никто и не сомневался: генеративный ИИ через 10 лет начнёт приносить владельцам баснословную прибыльРост рынка уже наблюдается
Аналитики Bloomberg подсчитали, что в течение 10 лет, к 2032 году прибыль от генеративных моделей искусственного интеллекта вырастет в 30 раз и составит порядка $1,3 трлн. Уже в 2022 году рынок нейросетей принёс разработчикам не менее $40 млрд.
В 2023 году прибыль вырастет до $192 млрд, это будет доход от цифровой рекламы моделей ИИ, таких как ChatGPT, а также от ИИ-серверов — до $134 млрд. Ожидается, что среднегодовой рост рынка ИИ составит 42%.
Сообщается, что темпы роста будут обеспечены увеличивающимся спросом на рекламу, инфраструктуру для обучения нейросетей, гаджеты с ИИ. Флагманами производства и основными получателями прибыли станут Nvidia, Microsoft, Google, Amazon.
Источник:Bloomberg
Автор:Андрей КадуковТеги: