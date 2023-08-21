«Никто не пришёл на фан встречу»: РКН не смог закупить оборудование для своих целей

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), контролируемый Роскомнадзором, столкнулся с трудностями при поиске поставщика оборудования для контроля радиочастотного центра. Обе попытки закупки оборудования были официально признаны несостоявшимися, так как никто не выразил желание предоставить необходимое оборудование.

Суммарные расходы на необходимое оборудование для ГРЧЦ составили около 1 миллиарда рублей. Оба государственных контракта были запущены в апреле 2023 года, но уже через месяц они были объявлены несостоявшимися.

Одна из закупок включала в себя «подвижные технические комплексы радиоконтроля», предназначенные для установки на автомобили и использования на территории Крыма. Другая закупка была связана с «стационарным малогабаритным техническим комплексом радиоконтроля». Это оборудование предназначалось для выявления нарушений в использовании радиочастот и радиоэлектронных средств в России.

Специалисты полагают, что причиной срыва госзаказа могли стать сложные технические требования и возможные ограничения в поставках от зарубежных компаний. Вместо этого, ГРЧЦ может использовать отечественное оборудование для своих нужд, что может снизить зависимость от иностранных поставщиков.