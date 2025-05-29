Nintendo на удивление выбрала Samsung для Switch 2, а не TSMC

Этот контракт для Samsung Foundry считается важным шагом, открывающим двери в новые сегменты рынка. После соглашения с Nintendo появилась информация, что крупные игроки, такие как AMD и Sony, проявляют интерес к сотрудничеству с Samsung для создания собственных чипов.

Сообщается, что Sony и AMD работают над новым портативным игровым устройством под названием Project «Jupiter», которое, вероятно, будет использовать 2-нанометровый процесс Samsung.

Главным преимуществом Samsung является большая производственная мощность по сравнению с TSMC, которая занята заказами от NVIDIA. Nintendo выбрала Samsung именно из-за возможности быстро и в больших объемах производить чипы, поскольку ожидается, что Switch 2 разойдется тиражом свыше 20 миллионов штук. Это принесет Samsung более миллиарда долларов дохода.