Наука и технологии
Опубликовано 29 мая 2025, 10:30
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Nintendo на удивление выбрала Samsung для Switch 2, а не TSMC

Samsung расширяет влияние в мире игровых процессоров
Nintendo выбрала Samsung Foundry для производства чипа своей новой консоли Switch 2, что стало редким случаем, когда корейский производитель обошел лидера рынка TSMC. До этого Nintendo традиционно сотрудничала с TSMC, но в этот раз ставка была сделана на 8-нанометровый технологический процесс Samsung, в котором компания имеет преимущество.
Nintendo на удивление выбрала Samsung для Switch 2, а не TSMC

© Nintendo

Этот контракт для Samsung Foundry считается важным шагом, открывающим двери в новые сегменты рынка. После соглашения с Nintendo появилась информация, что крупные игроки, такие как AMD и Sony, проявляют интерес к сотрудничеству с Samsung для создания собственных чипов.

Сообщается, что Sony и AMD работают над новым портативным игровым устройством под названием Project «Jupiter», которое, вероятно, будет использовать 2-нанометровый процесс Samsung.

Главным преимуществом Samsung является большая производственная мощность по сравнению с TSMC, которая занята заказами от NVIDIA. Nintendo выбрала Samsung именно из-за возможности быстро и в больших объемах производить чипы, поскольку ожидается, что Switch 2 разойдется тиражом свыше 20 миллионов штук. Это принесет Samsung более миллиарда долларов дохода.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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