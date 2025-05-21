Nintendo выбрала Samsung для производства чипов для консоли Switch 2

Samsung будет изготавливать специально разработанный для Switch 2 процессор на базе технологий Nvidia с использованием 8-нанометрового техпроцесса. Благодаря этому производство сможет идти достаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос на новую консоль. При необходимости Samsung готова дополнительно нарастить объемы, однако многое зависит от производственных мощностей сборщиков, таких как Foxconn.

Ранее Nintendo сотрудничала с тайваньской TSMC для производства чипов Switch первого поколения, но теперь выбрала Samsung из-за оптимизации нового Nvidia-чипа именно под производственные возможности корейской компании.