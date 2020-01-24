Nissan совместно с российскими учёными разработают аккумуляторы нового поколения

Оба предприятия работают на коммерческой основе, в связи с чем сумма сделки не разглашается. Согласно последним данным, РКЦ намерена в сотрудничестве с Nissan разработать новейшие методы поиска материалов, которые в дальнейшем можно будет использовать при производстве аккумуляторов будущего для электромобилей.

Напомним, что чуть ранее, в рамках ежегодной выставки CES 2020, IBM и Daimler официально объявили о похожем проекте — две компании рассказали, что в ближайшее время они планируют заняться совместными исследованиями химических соединений, которые в будущем лягут в основу создания аккумуляторов совершенно нового типа.