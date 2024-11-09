Nissan уволит 9 тысяч человек из-за ухудшения рыночной ситуации

Так, известно, что в рамках реструктуризации и производства, и существующей бизнес-модели Nissan уволит 9 тысяч человек по всему миру, сократит производственные мощности на пятую часть и даже продаст часть своей доли в Mitsubishi Motors Corp. На это повиляло, в том числе, и то, что за последние шесть месяцев Nissan истратила на поддержку суббренда 448,3 млрд иен (2,9 млрд долларов).

По собственным прогнозам, в финансовом году, заканчивающемся в марте, Nissan ожидает снижение операционной прибыли до 150 млрд иен, что на 70% ниже ожидавшихся ранее результатов. Руководство компании также снизило прогноз по выручке более чем на 9%, а это означает, что теперь компания практически не ожидает роста в ближайшее время.

«Достижение наших целей по продажам будет непростой задачей. Нам нужно восстановить силы, чтобы мы могли двигаться в более позитивном направлении», — заявил на брифинге генеральный директор Nissan Макото Учида.