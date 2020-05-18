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Низкой смертности от коронавируса в России нашли объяснение
А также рассказали, кто в числе первых сможет стать кандидатом на вакцинацию
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург нашел объяснение низкой смертности от коронавируса в России.
”В 3-4 раза меньше смертность, мы находимся в конце этого списка, потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей”, — рассказал эксперт в рамках интервью, данного телеканалу Россия 24.
Помимо этого сообщил, что в числе россиян, которые первыми могут стать первым кандидатами на вакцинацию от коронавируса в России, окажутся те граждане, у которых наблюдается крайне низкий уровень антител. В числе профессий, представители которых будут также в числе первых, называются врачи, кассиры, волонтеры и водители такси.