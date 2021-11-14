НЛО взбудоражил жителей сразу нескольких городов Франции

Произошло всё 9 ноября 2021 года. Воочию таинственный светящийся объект наблюдали как минимум 10 человек, некоторые из которых даже засняли видеоподтверждение случившегося.

Сообщается, что нечто двигалось вдоль побережья Средиземного моря. Оно набрало огромную скорость и двигалось достаточно неестественно и резко. При этом эксперты так и не смогли точно сказать, что именно зафиксировано на видео. Более того, вразумительного ответа не дали и представители метеорологической службы страны.

Часть скептически настроенных пользователей сети, в том числе из Twitter, утверждают, что это опубликованный на YouTube НЛО — это обыкновенный беспилотник.