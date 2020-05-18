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Нобелевский лауреат по экономике объяснил, почему высокий интеллект не гарантирует богатство
Там есть хорошие новости для настойчивых людей
Нобелевской лауреат по экономике Джеймс Хекман объяснил, почему высокий интеллект никак не гарантирует богатство и успех.
Так, ученый провел полноценное исследование, которое показало, что эрудиция и интеллектуальные способности занимают не более 1-2% от общего числа необходимых для успеха качеств. По мнению Хекмана, финансовый успех куда больше связан с самодисциплиной, настойчивостью и трудолюбием, нежели умственными способностями. К слову, об этом свидетельствуют множество других исследования.
Напомним, что чуть ранее группа психологов из Вашингтонского университета в Сент-Луисе провела собственный анализ, в результате которого пришла к выводу: успеха чаще достигают люди с “надежными партнерами”, то есть теми, кто одинаково ответственно относятся и к своей работе, и к домашним обязанностям.