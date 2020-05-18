Нобелевский лауреат по экономике объяснил, почему высокий интеллект не гарантирует богатство

Так, ученый провел полноценное исследование, которое показало, что эрудиция и интеллектуальные способности занимают не более 1-2% от общего числа необходимых для успеха качеств. По мнению Хекмана, финансовый успех куда больше связан с самодисциплиной, настойчивостью и трудолюбием, нежели умственными способностями. К слову, об этом свидетельствуют множество других исследования.

Напомним, что чуть ранее группа психологов из Вашингтонского университета в Сент-Луисе провела собственный анализ, в результате которого пришла к выводу: успеха чаще достигают люди с “надежными партнерами”, то есть теми, кто одинаково ответственно относятся и к своей работе, и к домашним обязанностям.