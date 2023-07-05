Ночь без сна оказалась успешной заменой антидепрессантам

Учёные использовали функциональную МРТ для изучения активности различных областей мозга в покое и выяснения причин, почему некоторые люди чувствуют себя лучше после ночи без сна, несмотря на негативные последствия такого состояния с точки зрения общепринятого здравоохранения.

Результаты исследования показали, что полное лишение сна на одну ночь приводит к улучшению связи между миндалевидным телом и передней поясной корой. Это, в свою очередь, коррелирует с улучшением настроения у некоторых здоровых людей и пациентов с депрессивными расстройствами.

Эксперименты были проведены на группе здоровых людей и пациентов с депрессивными расстройствами, а также на контрольных группах.

Участники провели пять дней в лаборатории, где им было предоставлено либо нормальное количество сна, либо полное лишение сна. Оказалось, что после одной ночи без сна настроение у большинства участников ухудшилось.

Однако у 43% пациентов с депрессией было отмечено улучшение настроения, в то время как остальные испытывали ухудшение или неизменность своего настроения.