Ночная привычка может быть сигналом о диабете

По оценкам экспертов, в настоящий момент 537 миллионов взрослых живут с диабетом по всему миру, и их количество будет только увеличиваться. Диабет характеризуется нестабильно высоким уровнем сахара в крови, который может привести организм к тяжким последствиям, если не будут приняты меры по его контролю.

Главный симптом - “частое мочеиспускание, особенно в ночное время”, – утверждает Патель. Но на этом не все - стоит сходить и сдать анализы, если в последнее время вы стали чувствовать сильную жажду, начали уставать, у вас неожиданно возникли инфекции, раны стали заживать намного медленее, или же вы потеряли в весе.

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