Ночные клубы и дискотеки назвали опасными из-за риска заразиться COVID-19

Так, по словам специалиста, в последние несколько недель выросло количество заразившихся новой инфекцией, при этом эксперты склонны связывать данный факт с фактом возобновления работы ночных клубов и проведением массовых мероприятий

”Если у вас есть возможность не ходить в ночной клуб, то лучше этого не делать. Мы никогда столько не говорили про эти заведения, как за последние дни, но они все равно становятся основным местом распространения инфекции”, - предупредила Ван Керкхове.

Но при этом эксперт остается реалистом и вполне соглашается с тем фактом, что даже закрытие ночных клубов на время пандемии COVID-19 не поможет предотвратить риски заражения. По словам специалиста, сначала необходимо максимально изучить то, как и где распространяется вирус, после чего уже заниматься закрытием тех или иных заведений.