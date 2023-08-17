Ночью тысячи 3D-принтеров Bambu самостоятельно включились и начали печатать

Некоторые из принтеров повторили последнее задание, в то время как другие начали печатать новую модель прямо поверх уже готовой, что привело к их поломке.

Отметим, что Bambu уже приступила к расследованию данного инцидента. Предварительная версия гласит, что причиной произошедшего стал сбой в облачном сервисе, который позволяет осуществлять удалённый контроль над принтерами.

Важно отметить, что такие устройства могут сильно нагреваться и даже вызвать пожар, если владелец не предпримет своевременные меры.

Создатели принтеров уже взяли на себя ответственность за произошедшее и призвали владельцев устройств оценить ущерб, после чего связаться с компанией для возможной компенсации.